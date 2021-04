Kuzey Kıbrıs da listede

Uluslararası haber ajansı Reuters, ülkelere göre koronavirüs yayılım grafiklerine, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ayrı bir şekilde KKTC’yi de ekledi. Listede, 685’nci sırada bulunan KKTC, “Kuzey Kıbrıs” olarak lanse ediliyor



Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, ülkelere göre Koronavirüs yayılım grafiklerine, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ayrı bir şekilde KKTC’yi de ekledi.

Kıbrıspostasına göre “Tracking the spread of the novel coronavirus” başlığı altında yayınlanan listede, KKTC, “Kuzey Kıbrıs” olarak lanse ediliyor.

Uluslararası Koronavirüs tablolarında bugüne kadar yer almayan KKTC, ilk kez arama motoru devi Google’ın Koronavirüs haritasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ismiyle yer almıştı.

Güncel Koronavirüs verilerinin aktarıldığı listede, Kuzey Kıbrıs 4 bin 724 toplam vaka sayısıyla 685’inci sırada yer alıyor.

Listede; Türkiye 3 milyon 579 bin 185 toplam vakayla 8’inci sırada yer alırken, Kıbrıs Cumhuriyeti ise 48 bin 278 vakayla listenin 556’ncı sırasında bulunuyor.

Liste incelendiğinde KKTC’nin bir alt sırasında, 4 bin 603 vakayla Çad Cumhuriyeti bulunurken, bir üst sırasında ise 4 bin 860 toplam vakayla San Marino Cumhuriyeti bulunuyor.

Amerika, Brezilya ve Hindistan listenin ilk üçünü oluştururken, son sırada ise Kuzey Amerika'da Antiller bölgesinde Birleşik Krallık'a bağlı Montserrat adası bulunuyor.