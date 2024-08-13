"Kuzey'e alışverişe gelenler azaldı"

Önder AVM Direktörü Gülşah Sanver Manavoğlu, ekonominin Güney’e kaymaya başladığını ve Güney Kıbrıs'tan Kuzey'e alışverişe gelenlerin sayısının azaldığını vurguladı

Önder AVM Direktörü Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ isimli programa katıldı.

Gülşah Sanver Manavoğlu, hayat pahalılığı ve sebze-meyve fiyatlarındaki artışın üretim maliyetleriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Manavoğlu, “Ekonomi güneye kaymaya başladı. Güney’den Kuzey’e alışverişe gelenler ise azaldı ve esas sıkıntı budur” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, KKTC’deki üreticilerin, Güney Kıbrıs'taki veya Türkiye'deki koşullarla aynı fiyatlarla ürün temin edemediğini söyledi.

“DOMATESLER GÜNEY’E SATILIYOR”

Üreticilerin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zaman zaman üretimden çekildiğini ifade eden Manavoğlu, bu yaz domates fiyatlarının özellikle yüksek olduğunu ve bunun nedenlerinden birinin, domateslerin Güney Kıbrıs'a satılması olduğunu belirtti.

Manavoğlu, Güney Kıbrıs'taki alıcıların peşin ödeme yapmasının, üreticileri bu yönde teşvik ettiğini vurguladı.

Manavoğlu, Hal Yasası hakkında yapılan tartışmalara da değinerek, yasanın halkın beklentilerini karşılayamayacağını belirtti. Manavoğlu, “Halkın beklentisi fiyatların düşmesi ve kontrollü ilaç kullanımı” dedi.

Lojistik maliyetlerin en büyük giderlerden biri olduğunu söyleyen Manavoğlu, “Bu maliyetleri karşılayabilen toptancılar daha başarılı olabiliyor” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, “Normalde bir ürün 100 TL ise bunun yüzde 20’si toptancınındır. Marketteki satış fiyatı kar marjına göre ayarlanır. Ama bu iş şeffaf değil” dedi.

Manavoğlu ayrıca, ekonominin Güney’e kaymaya başladığını ve Güney Kıbrıs'tan Kuzey'e alışverişe gelenlerin sayısının azalmasının ciddi bir ekonomik sorun teşkil ettiğini belirtti.

Manavoğlu ayrıca, elektrik kablosunun gelmesi durumunda fiyatların daha yüksek olabileceğini, ancak çevre kirliliğinin önüne geçileceğini vurguladı.