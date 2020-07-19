Kuzey'de üç yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 702 test yapıldığını ve 3 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin ülkeye hava yolu ile 1 kişinin de deniz yoluyla geldiğini kaydetti.
Pilli yazılı açıklamasında, 3 pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirtti.
Sağlık Bakanı Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takiplerinin yapıldığını da kaydetti.
Pandeminin henüz sona ermediğini vurgulayan Pilli, dünyada vaka bitmediği sürece ülkede de bitmeyeceğini, dolayısıyla maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının büyük önem taşıdığını dile getirdi.