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Kuzey'de bugün rekor vaka

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Kuzey'de bugün rekor vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2070 olduğunu, 16 pozitif vakaya  rastlandığını ve 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 8 kişinin  hava yolu, 1 kişinin deniz yoluyla ülkemize geldiğini, 2 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu,  diğer 5 vakanın ise yeni havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler arasından olduğunu belirtti. Pilli , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

22  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün Yapılan Test Sayısı 2070.
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı 16.
yileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı 7.
Bugün Kaybedilen Vaka yok.
Yapılan Toplam Test Sayısı 107.011.
Toplam Vaka Sayısı 263.
İyileşip Taburcu Edilen Toplam Vaka Sayısı 176.
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 83.
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 4.
Yoğun Bakımda Yatan Hasta yok"

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