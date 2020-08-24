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Kuzey'de bugün 6 pozitif vaka

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Son 24 saatte bin 922 test yapıldığını, 6 pozitif Covid-19 vakasına rastlanırken, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, diğer vakanın ise daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğu belirtildi

Kuzey'de bugün 6 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte bin 922 test yapıldığını, 6 pozitif Covid-19 vakasına rastlandığını bildirdi. Pilli, 6 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Pilli yazılı açıklamasında, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, diğer vakanın ise daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu belirtti.

Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını da söyledi. 

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 1922, bugün saptanan pozitif vaka sayısı 6, iyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 6, yapılan toplam test sayısı 110 bin 114, bugüne kadar toplam vaka sayısı 277, iyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 186, tedavisi devam eden vaka sayısı 87, bugüne kadar toplam kaybedilen hasta sayısı 4, yoğun bakımda yatan hasta yok.”

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