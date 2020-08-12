banner411
banner69
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
23 0
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
25 0
 
79 0
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
24 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
31 0
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
289 0
Berkel devam dedi
Berkel devam dedi
159 0
banner460

Kuzey'de bugün 2 yeni vaka

banner476

Kuzey'de bugün 2 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saate yapılan toplam 1778 test sonucunda 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün1 kişi de taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Pilli, pozitif vakalardan 1’inin hava yolu, diğer vakanın da deniz yolu ile ülkeye geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

12 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1778;

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 88.926

Toplam Vaka Sayısı- 185

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 138  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.