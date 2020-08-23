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Kuzey'de 8 yeni vaka daha

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Kuzey'de 8 yeni vaka daha

KKTC'de bugün 1181 koronavirüs testi yapıldı, 8 pozitif vaka daha tespit edildi. Yeni vakalardan 2'sinin hava, 1'inin deniz yoluyla gelenlerden, 5'ininse önceden tespit edilen vakanın temaslısı olduğu ve bu süreçte gözetim altında oldukları açıklandı. Bugün, tedavisi tamamlanan 4 hasta taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin bugünkü koronavirüs testlerinin sonuçlarıyla ilgili açıklamasına göre, bugüne kadarki toplam vaka sayısı 271'e, toplam test sayısı da 108 bin 192'ye çıktı. İyileşip taburcu edilen hastaların sayısı 180'e ulaşırken, halen tedavisi devam eden 87 kişi bulunuyor. Hastalardan hiçbiri yoğun bakımda değil.

Bakan Pilli, rastlanan 8 pozitif vakadan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 5 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

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