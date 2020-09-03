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Kuzey'de 8'i temaslı 17 yeni vaka

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Kuzey'de 8'i temaslı 17 yeni vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1265 olduğunu, 17 pozitif vakaya  rastlandığını, 11 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
3 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1265
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-11
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 125.256
Toplam Vaka Sayısı- 361
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 269
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 88
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 33
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 55 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok 
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