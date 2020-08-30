Kuzey'de 6 pozitf vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1263 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 4'ünün hava yoluyla gelen kişiler, 2 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını açıkladı.

Son 24 saat içerisinde yapılan yapılan rastgele testlerin sonucunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını belirten Bakan Pilli, ülke genelinde testlerin artarak, devam edeceğini kaydetti.

Covid-19 ile ilgili son durum şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 1263.

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 6.

İyileşip bugün taburcu edilen baka sayısı 5.

Bugün kaybedilen vaka yok.

Yapılan toplam test sayısı 119.063.

Toplam vaka sayısı 322.

İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 225.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 93.

Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 17.

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 76.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.

Yoğun bakımda yatan hasta yok"