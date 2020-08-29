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Kuzey'de 5 yeni vaka

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Sağlık Bakanı Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1417 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlanırken, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu açıkladı

Kuzey'de 5 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1417 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, son 24 saat içerisinde yapılan testler sonucunda herhangi bir yerel vakaya rastlanmadığını açıkladı. 

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından son  1 hafta içerisinde toplam 2378 rastgele testin yapıldığını belirten Bakan Pilli, bu testlerin çeşitli iş yerleri, şantiyeler, oteller, hastaneler, restoran ve kafeler, bazı kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri ve marketlerde yapıldığını, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını söyledi. 

Bakan Pilli, ülke genelinde rastgele testlerin artarak devam edecegini, yurt dışından gelen kişilerin ağırlıklı olarak çalıştıkları yerlerde de testlerin yapılmaya devam edeceğini kaydetti. 

Pilli ayrıca yurt dışından gelen ve test sonuçlarının çıkmasını beklemeyip  izole olmayarak dışarıya çıkan ve  başkalarının sağlığını tehlikeye attığı tesbit edilen iki kişi hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.  

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