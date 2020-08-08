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Kuzey'de 4 yeni vaka

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Kuzey'de 4 yeni vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1522 olduğunu, 4   pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakaların hava ve deniz yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Toplam vaka sayısı 169 oldu.
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