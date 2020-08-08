Kuzey'de 4 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1522 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakaların hava ve deniz yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Toplam vaka sayısı 169 oldu.
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