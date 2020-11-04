Kuzey'de 4 yeni vaka, 6 taburcu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 351 test yapıldığını ve 4 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi. Pilli, 6 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli yazılı açıklamasında, pozitif 2 kişinin deniz yolu, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu belirtti.

Bugün itibariyle ülkedeki Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 1351.

Bugün saptanan pozitif vaka 4.

Ülke dışından gelen vakalar 3,

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka 1.

Yerel vaka yok.

İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 6.

Yapılan toplam test sayısı 228 bin 477.

Toplam vaka sayısı 949.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 884.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 60.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 9.

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 51.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 5.

Yoğun bakımda yatan hasta yok.”