Kuzey'de 4, Güney'de 14 yeni vaka

Kuzey'de 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi. Güney'de ise 14 yeni vaka görüldü







Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı ise, dün 2769 test yapıldığını ve 14 yeni Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Açıklamada, Güney'deki toplam vaka sayısının 1474'e yükseldiği ifade edildi.



