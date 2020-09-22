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Kuzey'de 3'ü yerel 7 vaka daha

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Kuzey'de 3'ü yerel 7 vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1447 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.

Yapılan toplam test sayısı 158 bin 838’e toplam vaka sayısı 711’e yükseldi.

27’si pandemi merkezinde, 210’u pandemi otellerinde olmak üzere 239 kişinin tedavisi ise sürüyor.

2 kişi ise halen yoğun bakımda.

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