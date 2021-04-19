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Kuvvetli rüzgarlarla, sıcaklık düşecek

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Kuvvetli rüzgarlarla, sıcaklık düşecek
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Meteoroloji Dairesi’nin 20 – 26 Nisan arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve Çarşamba günü kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bugün iç kesimlerde 33-34 derecelere çıkan sıcaklıklar, 5-6 derece düşecek.

Yarından başlayarak 3 gün boyunca, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 derece, daha sonra ise 30 - 33 derece dolaylarında seyredecek.   

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın ve Çarşamba günü ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın çok bulutlu zamanla parçalı ve az bulutlu; haftanın diğer günleri ise genelde az bulutlu olması bekleniyor.

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