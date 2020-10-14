Kutuplaşma bitsin mesajı

İkinci tur için destek arayışına çıkan Tatar’ın ilk durağı CTP oldu. CTP lideri Erhürman ile görüşen Tatar, ülkedeki kutuplaşmanın önlenmesi için bir takım hassasiyetlerin gösterilmesine dikkat çekti. Erhürman da “Gerginlik ve kutuplaşma bir an önce kalkmalı” dedi





Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 18 Ekimde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu öncesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret ederek, CTP Genel Başkan Tufan Erhürman ve parti yetkilileriyle görüştü.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrasında Ersin Tatar ile Tufan Erhürman basına açıklamalarda bulundu.

İlk sözü alan Ersin Tatar, CTP Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ı seçimde gösterdiği başarıdan dolayı kutladı. Tatar, görüşmede önümüzdeki sürecin nasıl değerlendirilebileceğini ele aldıklarını kaydetti.

11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimine katılımın beklediklerinin altında olduğunu ifade eden Tatar, 18 Ekim’de seçime katılımın daha yüksek olması temennisinde bulundu.

Pazar günü sandığa gidilmesi ve halkın iradesini yansıtmasının önemli olduğunu vurgulayan Tatar, “Vaka sayıları azalarak, kontrol atındayken, herkesin sandığa giderek, iradesini yansıtmasını temenni ediyorum” dedi.

Ülkedeki kutuplaşmanın önlenmesi için bir takım hassasiyetlerin gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Ersin Tatar, “Hepimiz KKTC’nin vatandaşları olarak bu ülkede demokrasi refah, mutluluk ve geleceğe umutla bakabilmek için bir mücadelenin içerisindeyiz. KKTC’nin geleceği, daha güvenli bir gelecek için ülkeye iyi liderlik, iyi önderlik etmek gerek. KKTC’nin bekası ve gelişebilmesi için bu doğrultuda fikirler ve projeler üretmek lazım” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı makamının sadece bir müzakerecilik makamı olmadığına işaret eden Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamının, “topluma çeşitli meselelerde önderlik ve liderlik edebilecek; iyi ilişkiler içinde hükümetlere yapıcı yardımda bulunabilecek; KKTC halkının refahı ve geleceğe umutla bakabilmesinin önderi olabilecek” bir makamı olduğunu vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Tatar ve UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda gösterdiği başarıdan dolayı Ersin Tatar’ı kutladı.

Erhürman, CTP ve UBP’nin başta Kıbrıs sorunu ve çeşitli konulardaki fikir ayrılıklarına rağmen bu ülkenin en köklü iki partisi olduğunu belirtti.

Tufan Erhürman, seçim sürecince yaşanan gerginlik ve kutuplaşmanın bir an önce ortadan kaldırılması temennisinde bulundu.

Erhürman, bundan sonra Kıbrıs Türk halkının hem içerde, hem dışarda karşı karşıya olduğu büyük sorunların çözülmesi için birlikte hareket edilmesinin temel bir hedef olarak önlerinde durduğunu söyledi.

Tufan Erhürman, “Pazara kadar olan günlerde bu gerginlik ve kutuplaşmayı daha da arttıracak hamlelerin hiçbir şekilde yapılmaması ve 18’inden sonra artık 19’u itibariyle bu toplumun birlik içinde dışardaki ve içerdeki sorunlarının çözümüne odaklanması gerekir” dedi.

Erhürman, Tatar’a ikinci turda başarılar diledi.

