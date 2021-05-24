“Kutlu Adalı’yı Korkut Eken ve Mehmet Ağar öldürttü”

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Gazeteci-Yazar Kutlu Adalı cinayetinde azmettirici olarak Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ı işaret etti

Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen ve daha sonra yurt dışına kaçan Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan dün yayınladığı video serisinin 7.'sinde, Kutlu Adalı cinayetini anlattı.Peker, cinayetle ilgili azmettirici olarak MİT Güvenlik Dairesi Eski Başkan Yardımcısı Emekli Yarbay Korkut Eken ve TC Emniyet Eski Müdürü ve TC İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar'ı işaret etti.Sedat Peker, Lefkoşa’da 1996 yılında evinin önünde faili meçhul cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili itiraf nitelikli iddialar ortaya attı.“Cinayete değineceğiz demiştik, söz namustur” diyen Peker, Türkiye’nin eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın, Kutlu Adalı’yı öldürtmek adına kendisinden tetikçi talep ettiğini iddia etti.Peker, bu talep karşısında, Ağar’a “Kardeşi Atilla Peker”i önerdiğini ve Atilla Peker ile Türkiye’nin Kıbrıs Harekatı’nda da ön planda yer alan, “efsane yarbay” olarak anılan ancak Susurluk Skandalı’na adının karışması sonucu bir süre cezaevine giren asker Korkut Eken’in, Kutlu Adalı’yı öldürmek adına, cinayetin olduğu süreçte Kıbrıs’a geldiklerini anlattı.Atilla Peker ve Korkut Eken’in, 4 gün KKTC’de kaldıktan sonra Adalı’yı öldürmeden Türkiye’ye geri döndüklerini, tekrar Kıbrıs’a dönecekleri süreçte, yine Ağar’ın yönetimindeki bir başka ekibin Adalı’yı öldürdüğünü iddia etti.Ağar’ın kendisine, “Kutlu Adalı Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor” dediğini, bu sebeple Adalı’yı öldürülmesi adına kardeşini gönderdiğini öne süren Peker, Adalı’nın devleti için mücadele ettiğini belirterek kandırıldığını ima etti, “Hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik diyorlar, milleti coşturuyorlar herkesi birbirine sokuyorlar” iddialarında bulundu.Peker, süreci şöyle aktardı:“Biz o zaman Korkut Eken ve Mehmet Ağar ile hep beraberiz. Korkut abinin odası, Mehmet Ağar’ın odasının yanında. Genciz, vatanseveriz. Genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar faili meçhullerden ziyade. Bana dediler ki Kıbrıs’ta bir adam var, Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor. Biz o zaman çocuğuz, genciniz, bizi bir doldurmuşlar, bir doldurmuşlar… Mehmet Ağar ‘bana iki tane profesyonel bul’ dedi. Ben de öz kardeşimi, Atilla Peker’i vereceğimi söyledim. Uzmandır, sokaklarda yetişti dedim.”Türk Hava Yolları’nın, sattığı uçak biletlerini sakladığı harddisklerin varlığından söz eden Peker, “Harddisklerde, geçmişten bugüne kadar satılan tüm biletler bulunuyor. İsteyen, Atilla Peker ile Korkut Eken’in, cinayetten ne kadar önce Kıbrıs’a gittiklerini bulabilir” diyerek, iddialarına şöyle devam etti:“Ancak Allah’a yemin olsun, yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Adam namuslu adam. Bugünleri görüşmüş adam, bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adamın. Hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlikle milleti coşturuyorlar herkesi birbirine sokuyorlar. Allah’a yemin olsun aradan zaman gençti 3-4 gün sonra döndüler, denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştum, dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada bunların başka bir ekip öldürmüş. Sonra görüştüğümüzde, bana işin hallolduğunu söyledi.”Kardeşi Atilla Peker’in kanser tedavisi gördüğünü ifade eden Peker, “O benim biraderim. O korkmaz, doğruyu anlatır. Öldürse öldürdüm derdi. Çünkü zaman aşımına girdi, hiçbir hukuki kaidesi yok. Allaha yemin olsun, Kur’an’a yemin olsun olay böyle oldu” dedi.Peker, iddialarını şöyle sürdürdü:“Orada bir yeri soymuşlar. (Kutlu Adalı) soygunla ilgili çalışma yapıyor. Uyuşturucu ve kumarın Kıbrıs genelini ele geçirdiği konularında çalışmalar yapıyor. Sonra da Kıbrıs’ı Rumlara sattı diyorlar. Adam Denktaş’la mücadele arkadaşı. Sonra fikirleri biraz farklılaşıyor. O kadıncağızın (İlkay Adalı) mücadelesini hep uzaktan izledim. Avrupalara müracaat etti. Şimdi diyecekler ki bunları neden önceden anlatmadın. Neyi anlatayım? Sen gördüğün her şeyi anlatıyor musun? Hepimiz, bir birimizin aynısıyız.”