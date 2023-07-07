Kutlu Adalı: Yarım kalan bir hayat

1950’li yıllardan itibaren yazmaya ve çeşitli dergiler ve kitaplar yayımlamaya başladı.1955’te Toplumsal Direniş Hareketi’ne kalemiyle katılan Adalı, 10 yıl kadarın Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapmış; daha sonra Devlet Televizyonu’de çalışmış; 1987 yılında emekli oluncaya dek çeşitli devlet kurumlarında görev yapmıştı…Sanatçı duyarlığı ve yurtseverlik duygusu yüksek bir insandı. Başlangıçta ulusalcı çizgide yazılar yazarken daha sonra yönetimdeki yozlaşmayı görerek’ın politikalarını eleştirmeye başlamıştı. Yazılarındakimliğine vurgu yapıyor, Türkiye’nin vesayetçi tutumuna karşı çıkıyor, ülkenin bağımsızlığını savunuyordu.Sol görüşlü Yenidüzen gazetesinde yazdığı yazılar yüzünden aşırı milliyetçi çevrelerin hedefi olmaya başlamıştı. Sürekli tehditler alıyordu. Evi birkaç kez taşlanmış, hatta kurşunlanmıştı. 4 Temmuz 1996 tarihindekibaşlıklı yazısı kimilerine göre bardağı taşıran damla olmuştu. Çünkü o yazıda’ınpolitikalarını çok sert biçimde eleştiriyor; Ada’nın kuzeyinin Türkiye’ye bağımlılıktan kurtarılmasını istiyordu…Adalı cinayeti, genellikle Mağusa’daki St. Barnabas Manastırı baskını ile ilişkilendirilir.Bu baskın sırasında Mağusa’da Adli Şube Amiri olan ve olayı soruşturmakla görevlendirilen Tema Irkad, , o gün yaşadıklarını Kuzey Kıbrıs’ta yayın yapan Kanal SİM’den Sami Özuslu’ya şöyle anlatmıştı:“Baskının yaşandığı gece kumarhane kontrolleri yapıyorduk. Polis telsizlerinden o güne kadar işitmediğimiz bir çağrı geldi. Ne olduğunu anlamadık. Durum şüphe uyandırmıştı ama bilgi verilmediği için bir şey yapamadık. Kumarhane denetlemelerini bitirdik. Ertesi gün göreve geldiğimde olayı öğrendik. Dönemin Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim Bey beni aradı. ‘Akşam St. Barnabas’ta bazı olaylar oldu, bölgeye git’ dedi. Biz de gittik. Kazı yaptıkları yeri gördüm. Alt kısımdaki mezar bölümünü kazmışlardı. Yerde bir metrekarelik bir bölge kazılmış, toprak dışarı atılmıştı. (…) Tahkikat yaparken polis müdürü geldi, o da soruşturmaya başladı. Ancak bir telefon geldi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı aradı, ‘Olay yerini terk edin’ dedi. Soruşturmayı tamamlayamadık...”14 Mart 1996’yı 15 Mart’a bağlayan gece gerçekleştirilen St. Barnabas baskınının gizemi o gün bugündür çözülemedi. Silahlı baskının, manastırdaki gömünün ve ikonların kaçırılması için yapıldığı söylendi. Kimileri ise bu baskının, PKK’nin Kuzey Kıbrıs’taki uzantılarına yönelik operasyonların bir parçası olduğunu, manastırda silah arandığını ileri sürdü. Oysa Tema Irkad, sabahleyin manastıra gittiklerinde ikonların yerinde olduğunu, ayrıca kazılan bir metre karelik alanda silah saklanamayacağını söylüyor…Kutlu Adalı, manastır baskınının perde gerisini araştıran yazılar yazdı. Cinayetle baskın arasında ilişki kurulmasının nedeni buydu.Ancak Adalı, bu olaydan yaklaşık dört ay sonra öldürüldü. Oysa Yenidüzen’deki “Sopa ve Sıpa” yazısı cinayetten iki gün önce yayımlanmıştı…