Kutlu Adalı cinayetini anlatacağım

Türkiye’de “suç örgütü lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker, Kıbrıs’ta faili meçhul cinayete kurban giden Kutlu Adalı hakkında açıklamalar yapacağını söyledi



Türkiye’de “suç örgütü lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker, kamuoyu ile yeni paylaştığı bir videoda, yakın gelecekte, Lefkoşa’daki evinin önünde katledilen Yenidüzen yazarı Kutlu Adalı hakkında açıklamalar yapacağını söyledi.

Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoda "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" iddiasını ortaya koyarak, yeni videolar çekeceğini belirtmişti.

"Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü" başlığıyla yayınladığı ikinci videoda Peker, bazı cinayetlerle ilgili iddialarını ortaya koydu.

“Ben aklımı tatile yolladım, aslanın inine giriyorsan parçalanmayı göze alacaksın. Her şeyi anlatacağım, madem öyle hepimiz bilelim. Her şeyi anlatacağım, içime dert oldu" diyen Sedat Peker, yayınladığı videoda Türkiye’deki bazı hesaplaşmalarla ilgili açıklamalar yaptı.

"Tolga Ağar'ı tecavüzden şikayet eden kadın ölü bulundu, orada bir garipceğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor" gibi iddiaların öne çıktığı videoda, Sedat Peker, dünyada en fazla uyuşturucu kullanılan ikinci ilin İstanbul olduğunu söyledi.

Peker, uyuşturucunun geldiği yerle ilgili de belirli isimleri işaret etti.

Peker’in videosunda şu ifadeler yer aldı:

"Sonraki videolarda Sayın derin devletimizin başı ile 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız, ama Korkut Eken'i de alıp üçümüz konuşacağız."



