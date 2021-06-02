Kutlu Adalı cinayetine Türkiye’de soruşturma

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı





Kutlu Adalı cinayeti yeniden soruşturuluyor. Sedat Peker'in iddiaları sonrası tekrar soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Kuzey Kıbrıs’tan bilgi ve belge isteneceği bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine,

dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara

başlanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker, gazeteci-yazar Kutlu Adalı olayı ile ilgili olarak Korkut Eken'i suçlamıştı.

Atilla Peker de, “Devlete hizmet ettiğimizi sanırken meğer kullanılıyorduk. Korkut Eken'in de bu şekilde kullanıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Atilla Peker, daha sonra cinayetle ilgili savcılığa dilekçe vermişti.



