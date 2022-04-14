Küskün yolculuk

Başbakan Sucuoğlu, Hükümet ortakları ve Maliye Bakanı Atun, ekonomik protokol için gelen davet üzerine Ankara’ya gitti. Sucuoğlu ile aralarında gerginlik olan ve görevden alınacağı yönünde haberler çıkan Atun’un havaalanında son derece gergin olduğu gözlemlendi

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak Ankara’ya gitmek üzere KKTC'den ayrıldı.Sucuoğlu’na Ankara temasları sırasında, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra Maliye Bakanı Sunat Atun eşlik etti.Yolculuk öncesinde havaalanında Faiz Sucuoğlu ile Sunat Atun’un yan yana gelmekten kaçınması dikkat çekti.Bilindiği üzere Hükümet, “elektrikte tarife indirimi” konusunda yeni bir krizle yüz yüze gelmişti.Maliye Bakanı Sunat Atun'un, elektrik tarifelerinde indirim olması için 180 milyon TL kaynak bulunması gerektiği yönünde açıklama yapması, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun tepkisine yol açmıştı.Elektrik ve alkollü içkilerde fon indiriminin halen uygulanmaması konusunda Başbakan Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’u ciddi şekilde uyarmış ve söz konusu kararların yürürlüğe girmesi için talimat vermişti. Atun ise zamları geri almamak için diretmiş ve bu nedenle kararlar hala Resmi Gazete’de yayınlanmamıştı.Sucuoğlu, bunun üzerine Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden almak ve yerine UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nu kabineye atamak için düğmeye basmış ancak bu operasyon Ankara’dan gelen davetle yapılamamıştı.2022 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü için Başbakan yanında Maliye Bakanı Atun’un da Türkiye’ye davet edilmesi üzerine Sucuoğlu kabine değişimini ertelemek zorunda kalmıştı.Yaşanan tüm bu gerilimler dün Havaalanı'nda objektiflere yansıdı.Yolculuk öncesinde havaalanında Faiz Sucuoğlu ile Sunat Atun yan yana gelmekten kaçındı. Atun'un gergin hali de yüzüne yansıdı.Atun'un, heyeti uğurlamak üzere havalimanında hazır bekleyen protokolde yer alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililerin elini sıkmadan uçağa yönelmesi dikkatlerden kaçmadı.Havaalanında gergin ve yüzünün asık olduğu görülen Atun, protokoldeki yetkililerin elini sıkmadan uçağa yöneldi