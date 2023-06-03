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KUŞKOR, 13 yıldır Kıbrıs’ın son kartal türü Tavşancıllar'ı izliyor

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“Kartal gören herkesi iletişime geçmeye çağırıyoruz”

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KUŞKOR, 13 yıldır Kıbrıs’ın son kartal türü Tavşancıllar'ı izliyor
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Kıbrıs’taki son kartal türü Tavşancıllar ile ilgili araştırmalarını 2010 yılından beri  sürdüren Kuşları Koruma Derneği,  kartal gören herkese dernek ile iletişime geçme çağrısı yaptı.
KUŞKOR’dan yapılan yazılı açıklamada, Tavşancıl kartalların, Avrupa Birliği direktifleri ve yerel yasalarca koruma altında olmasına rağmen yasadışı avcılık, zehirlenme ve elektrik hatlarına çarpma gibi insan etkileri nedeniyle öldüklerine dikkat çekildi.
“Benzer tehditler nedeni ile kızıl akbabalar ülkemizden yok oldu” denilen açıklamada, kartalların ve diğer yırtıcıların da aynı kaderi paylaşmaması için bir an önce türe özgü önlemler alınması gerektiğine dikkat çekildi.
Açıklamada Tavşancıl kartallar ile ilgili “ İlk izleme çalışmalarına başladığımız zamanlarda bu türün ülkemizden yok olduğu düşünülüyordu. Oysa 2012 yılı itibarı ile Beşparmak Dağları boyunca başarı ile üreyen 10 yuvayı tespit etmeyi başardık. Sonrasında ise Karpaz ve Koruçam Özel Çevre Koruma Bölgeleri de dahil ülkemizin değişik dağ ve tepelik alanlarında üreme meydana geldiğini belirledik. Bu sene ise çalışmalarımızın kapsamını yeni bilgiler elde etmek amacı ile artırdık. Böylece türe özgü önlemler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu muazzam kuşların mesken tuttuğu önemli alanlardan birisi olan Beşparmak Dağları’nı kartallar sayesinde korumayı amaçlıyoruz.” bilgisi paylaşıldı.
 KUŞKOR’un Çevre Koruma Dairesi ile iş birliği içinde, 2022 yılında kartal davranışlarını anlamak amacı ile kartalları halkalama çalışması başlattığı belirtilen açıklamada,  “2023'te bu çalışmaların, bireylere izleme cihazları yerleştirerek yaşam alanlarını belirleyebilecek şekilde genişletildiği vurgulandı

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