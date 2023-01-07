Kuruyoruz!

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Ülkemiz oldukça kurak bir kış mevsimi geçirirken, göletlerdeki su seviyesi de tehlikeli boyutlarda azalıyor

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Su İşleri Dairesi'nden alınan verilere göre, ülkede bulunan 17 göletin toplam doluluk oranı Aralık 2022 ölçümlerine göre yüzde 24.20.
Ülkede bulunan 17 göletin 7'si ya kuru ya da su seviyesi ölçülemeyecek kadar az durumda.
Kuru ya da su seviyesi ölçülemeyecek kadar az olan göletler şöyle:
Yılmazköy Polatdere, Arapköy Uzundere, Hamitköy Baştanlıkdere,Değirmenlik Çataldere, Mersinlik Azganlıdere, Dağyolu Üçparmakdere, Haspolat...
Diğer 10 göletin doluluk oranları ise şu şekilde:
 
 
Gölet adı                              Hacim                             Aralık 2022 Doluluk Oranı
Gemikonağı Madendere         4.1 milyon metreküp        yüzde 16.43


Akdeniz Göleti                      1.5 milyon metreküp           yüzde 69.57


Geçitkale Eğridere                  1.4 milyon metreküp        yüzde 26.29


Gönendere                               939 bin metre küp             yüzde 38.46


Beşparmak Alagadi Çiftlikdere  775 bin metreküp           yüzde 25.99


Kanlıköy Göleti                      730 bin metreküp               yüzde 21.98


Gönyeli                                 454 bin metreküp               yüzde 16.67


Ergazi Sayadere                     405 bin metreküp              yüzde 34.78


Serdarlı Ağıllıdere                  392 bin metreküp              yüzde 24.92


Arapköy Ayanidere                 574 bin metreküp              yüzde 75.94
 
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