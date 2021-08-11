"Kurultayı ezici bir çoğunlukla kazanacağım”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner, UBP kurultayı için “Ezici bir çoğunlukla kazanacağım” dedi, kurultayın iki turlu olacağına dikkat çekti



Saner, “Ben eski bir Çalışma Bakanı olarak kayıtışı kişi sayısının, söylenen boyutta olduğunu gözlemlemedim” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suçlu olan buraya gelerek çalışan kişiler değil; işverenlerdir. Bu gerçeği söylemem gerekiyor. Ülkeye çalışmak için gelen kişilerin hiçbir suçu yoktur. Sadece kendisine yapılması gereken yatırımların işveren tarafından yatırılmaması nedeniyle suç işleyen kişi olarak algılanıyorlar. Yapılan yasal değişiklikler sayesinde; örneğin kişi ülkede 1 yıl kayıtdışı kamışsa, 1 yıl yurtdışıda kalıp ceza ödemeden ülkeye dönebilir. Çünkü burada suç işçide değil işverendedir.”

“BİZ HP’Yİ DONDURMAK İÇİN BAYAĞI UĞRAŞTIK AMA HÜKÜMET OLARAK BUNU BAŞARAMADIK”

Asgari ücret konusuna da değinen Saner, “Kamu çalışanları 8,83’lük Hayat Pahalılığını almış durumda. Biz HP’yi dondurmak için bayağı uğraştık ama hükümet olarak bunu başaramadık. Ama asgari ücrette bir belirsizlik çıkmasını asla kabul etmiyoruz. Çalışma Bakanı göreve tekrar başladığında, yaptığımız ilk görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun derhal toplaması ve ücretin belirlenmesini istedim. Sayın bakan bu hafta gerekli toplantıları gerçekleştirecek” dedi.

Ekonomik anlamda ülkeyi rahatlatma noktasında yapılabilecek iki önemli şey olduğunu, bunların da eğitim ve turizmin hareketlendirilmesi olduğunu ifade eden Saner, “Tüm eğitim ve turizm çalışanları, 23 Haziran itibariyle aşılanmış durumda. Ekonominin açılması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Öğrenci sayısında herhangi bir kaybın yaşanacağını düşünmediğini söyleyen Saner, “Geçtiğimiz yıl 85 bin öğrenci, muhaceret işlemi gerçekleştirdi. Umuyorum bu yıl da en az bu rakamlarda öğrenci girişi sağlayacağız. Tüm dünya kapanırken, KKTC cazip bir ülke haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

KURULTAY… “NEDEN ÇEKİLDİNİZ DA BEN BU FAKKAYI 8 AY YEDİM?”

Yaklaşan UBP Kurultayı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Saner, “UBP Kurultayı daima ülkenin gündeminde en önemli yeri almıştır. Bunun sebebi, UBP Başkanı potansiyel başbakan demektir” diyerek, göreve geliş sürecini anlattı, ardından da ikinci turda çekilen ve son Olağanüstü Kurultay’da aday olmayıp, Ekim’de aday olacağını açıklayan isimlere seslendi:

“İkinci turda neden çekildiler, ben bunun yanıtını bilmem. Böyle bir sonuç oldu ve 8 aydır bu ülkenin Başbakanı olarak çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde Parti Meclisi toplantısında ‘Neden çekildiniz da ben bu fakkayı 8 ay yedim?’ diye sordum, böyle bir lüksleri olmadığını söyledim. O anda çok büyük bir alkış koptu.“

“KONUŞANLAR ATANARAK GÖREVE GELDİKLERİNİN FARKINDA DEĞİLLER”

UBP tabanından gelen biri olduğunu ifade eden Saner, “Şimdi UBP ile 40 yaşında 50 yaşında tanışmadım. Hayatım UBP içinde mücadeleyle geçtim. Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Başkanlık görevlerini yöneten tek isim ben oldum. Konuşanlar atanarak göreve geldiklerinin farkında değiller. Ben seçilerek geldim. Bir tek Genel Sekreter Yardımcılığı görevi, Genel Sekreter ataması olduğu için atandım. Olağanüstü kongre yaptık hiçbir arkadaşım aday olmadı ve seçilip göreve devam ettim. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Saner, UBP tabanından aldığı güçle yola devam edecektir” şeklinde konuştu.

TÜZÜK KURULTAYI… “TİPİK KIBRISLI DAVRANIŞI YAŞANIYOR, FİKİR SAHİBİ OLMADAN FİKİR ORTAYA ATILIYOR”

UBP’de yapılması planlanan tüzük kurultayı ile ilgili tartışmalara da değinen Saner, “bu konuda tipik bir Kıbrıslı davranışının yaşandığını; fikir sahibi olmayanların fikir ortaya attığını” söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herhangi bir yasa değişikliğinde olduğu gibi tüzük değişikliğinde de ilgili maddeleri sıralarsınız, bunların değişeceğini söyleyip, dışına çıkamazsınız. Ancak burada bizim söylediklerimizi başka algılayanlar var. 2015’de tüzük kurultayı yapıldığında, komite başkanı bendim. Genel Sekreterliği kaldırıp Genel Başkanlık Yardımcılığını’nın yapılması yönünde bir madde koymuştuk. Şimdi de bu var. Dönemin parti başkanı, iyi saatte olsun

Kurultayın Ekim ayında gerçekleşmesinin “Allahın emri” olduğunu ifade eden Saner, “Ezici bir çoğunlukla kazanacağım” dedi, kurultayın iki turlu olacağına dikkat çekti.

“Türkiye ile ilişkisi iyi olmayan biri ülkeyi nasıl yönetebilir?” diye soran Saner, “Herkes fotoğraf karesi vermek için uğraşırken, ben iş yaptım. Kimin iyi ilişkiler içinde olduğunu halkımızın gördüğünü düşünüyorum” dedi.

DESTEKÇİLERİ, RAKİPLERİ TARAFINDAN TEHDİT Mİ EDİLİYOR?

Destekçilerinin, rakipleri tarafından tehdit edildiği yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine Saner, “Bunun olabileceğine inanmak bile istemiyorum. Ama bazı duyumlar geliyor. Ben 25 Ekim sabahı partimi tek ve net görmek arzusu içindeyim. Biliyorsunuz kolayına sinirlemem. Dolayısıyla benim sınırlarımı çok zorlamasınlar” şeklinde konuştu.

UBP KURULTAYI SONRASI HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLİR Mİ?

UBP Kurultayı’nın ardından hükümet ya da kabine değişikliğine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Başbakan Saner, “Bu hükümetin devam edip etmeyeceği 1 Ekim’de belli olacak. Meclisi açıp açamama hükümetin devamını belirleyecek” dedi.

Saner, “Çok net şunu ifade edeyim; hep birlikte ülkeyi geleceğe taşıma zorunluluğumuz var. Hükümet değişiklikleri ülkede istikrar sorununa yol açar. Her zaman erken seçim, olağanüstü kongreler kimseye fayda sağlamaz. Kişisel ihtiraslarımızı bir kenara bırakmalıyız” şeklinde konuştu.



Katıldığı bir tv programında Pandemi nedeniyle çok ciddi bir iş kaybı yaşandığına dikkat çeken Başbakan Ersan Saner, “110 binlere çıkan sosyal sigortalı sayımız, şimdilerde 91 binlere geriledi. Bu rakamın kapsadığı kişilerin çoğu yurtdışından gelen kişilerdi” dedi.Saner, “Ben eski bir Çalışma Bakanı olarak kayıtışı kişi sayısının, söylenen boyutta olduğunu gözlemlemedim” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Suçlu olan buraya gelerek çalışan kişiler değil; işverenlerdir. Bu gerçeği söylemem gerekiyor. Ülkeye çalışmak için gelen kişilerin hiçbir suçu yoktur. Sadece kendisine yapılması gereken yatırımların işveren tarafından yatırılmaması nedeniyle suç işleyen kişi olarak algılanıyorlar. Yapılan yasal değişiklikler sayesinde; örneğin kişi ülkede 1 yıl kayıtdışı kamışsa, 1 yıl yurtdışıda kalıp ceza ödemeden ülkeye dönebilir. Çünkü burada suç işçide değil işverendedir.”Asgari ücret konusuna da değinen Saner, “Kamu çalışanları 8,83’lük Hayat Pahalılığını almış durumda. Biz HP’yi dondurmak için bayağı uğraştık ama hükümet olarak bunu başaramadık. Ama asgari ücrette bir belirsizlik çıkmasını asla kabul etmiyoruz. Çalışma Bakanı göreve tekrar başladığında, yaptığımız ilk görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun derhal toplaması ve ücretin belirlenmesini istedim. Sayın bakan bu hafta gerekli toplantıları gerçekleştirecek” dedi.Ekonomik anlamda ülkeyi rahatlatma noktasında yapılabilecek iki önemli şey olduğunu, bunların da eğitim ve turizmin hareketlendirilmesi olduğunu ifade eden Saner, “Tüm eğitim ve turizm çalışanları, 23 Haziran itibariyle aşılanmış durumda. Ekonominin açılması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.Öğrenci sayısında herhangi bir kaybın yaşanacağını düşünmediğini söyleyen Saner, “Geçtiğimiz yıl 85 bin öğrenci, muhaceret işlemi gerçekleştirdi. Umuyorum bu yıl da en az bu rakamlarda öğrenci girişi sağlayacağız. Tüm dünya kapanırken, KKTC cazip bir ülke haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.Yaklaşan UBP Kurultayı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Saner, “UBP Kurultayı daima ülkenin gündeminde en önemli yeri almıştır. Bunun sebebi, UBP Başkanı potansiyel başbakan demektir” diyerek, göreve geliş sürecini anlattı, ardından da ikinci turda çekilen ve son Olağanüstü Kurultay’da aday olmayıp, Ekim’de aday olacağını açıklayan isimlere seslendi:“İkinci turda neden çekildiler, ben bunun yanıtını bilmem. Böyle bir sonuç oldu ve 8 aydır bu ülkenin Başbakanı olarak çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde Parti Meclisi toplantısında ‘Neden çekildiniz da ben bu fakkayı 8 ay yedim?’ diye sordum, böyle bir lüksleri olmadığını söyledim. O anda çok büyük bir alkış koptu.“UBP tabanından gelen biri olduğunu ifade eden Saner, “Şimdi UBP ile 40 yaşında 50 yaşında tanışmadım. Hayatım UBP içinde mücadeleyle geçtim. Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Başkanlık görevlerini yöneten tek isim ben oldum. Konuşanlar atanarak göreve geldiklerinin farkında değiller. Ben seçilerek geldim. Bir tek Genel Sekreter Yardımcılığı görevi, Genel Sekreter ataması olduğu için atandım. Olağanüstü kongre yaptık hiçbir arkadaşım aday olmadı ve seçilip göreve devam ettim. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Saner, UBP tabanından aldığı güçle yola devam edecektir” şeklinde konuştu.UBP’de yapılması planlanan tüzük kurultayı ile ilgili tartışmalara da değinen Saner, “bu konuda tipik bir Kıbrıslı davranışının yaşandığını; fikir sahibi olmayanların fikir ortaya attığını” söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Herhangi bir yasa değişikliğinde olduğu gibi tüzük değişikliğinde de ilgili maddeleri sıralarsınız, bunların değişeceğini söyleyip, dışına çıkamazsınız. Ancak burada bizim söylediklerimizi başka algılayanlar var. 2015’de tüzük kurultayı yapıldığında, komite başkanı bendim. Genel Sekreterliği kaldırıp Genel Başkanlık Yardımcılığını’nın yapılması yönünde bir madde koymuştuk. Şimdi de bu var. Dönemin parti başkanı, iyi saatte olsun Hüseyin Özgürgün bunu kabul etmedi. Şimdi de bunu yapacağız. Vay efendim genel sekreteri görevden alıyor. Genel Başkan seçildikten sonra genel başkan yardımcılıkları devreye girecek. Öte yandan üyelik konusu ve süre sıkıntısı da var.”Kurultayın Ekim ayında gerçekleşmesinin “Allahın emri” olduğunu ifade eden Saner, “Ezici bir çoğunlukla kazanacağım” dedi, kurultayın iki turlu olacağına dikkat çekti.“Türkiye ile ilişkisi iyi olmayan biri ülkeyi nasıl yönetebilir?” diye soran Saner, “Herkes fotoğraf karesi vermek için uğraşırken, ben iş yaptım. Kimin iyi ilişkiler içinde olduğunu halkımızın gördüğünü düşünüyorum” dedi.Destekçilerinin, rakipleri tarafından tehdit edildiği yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine Saner, “Bunun olabileceğine inanmak bile istemiyorum. Ama bazı duyumlar geliyor. Ben 25 Ekim sabahı partimi tek ve net görmek arzusu içindeyim. Biliyorsunuz kolayına sinirlemem. Dolayısıyla benim sınırlarımı çok zorlamasınlar” şeklinde konuştu.UBP Kurultayı’nın ardından hükümet ya da kabine değişikliğine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Başbakan Saner, “Bu hükümetin devam edip etmeyeceği 1 Ekim’de belli olacak. Meclisi açıp açamama hükümetin devamını belirleyecek” dedi.Saner, “Çok net şunu ifade edeyim; hep birlikte ülkeyi geleceğe taşıma zorunluluğumuz var. Hükümet değişiklikleri ülkede istikrar sorununa yol açar. Her zaman erken seçim, olağanüstü kongreler kimseye fayda sağlamaz. Kişisel ihtiraslarımızı bir kenara bırakmalıyız” şeklinde konuştu.