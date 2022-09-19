Kurultayda yumruklar konuştu





Demokrat Parti 12. Olağan Kurultayında zaman zaman tansiyon yükseldi.

Oy verme işlemi devam ettiği sırada, iki grup arasında 'liste' kavgası yaşandı.

Bir grubun elinde listelerle üyelerin tercihlerini etkilemeye çalıştığı iddia edildi, diğer bir grup buna sert tepki gösterdi.

İki grup arasında tansiyon yükseldi, kavga çıktı.

Kurultayın gerçekleştiği Atatürk Spor Salonu önüne taşan kavgada yumruklar konuştu. Şiddetin bir hayli yüksek olduğu kavgada basın mensupları da arada kaldı.

Daha sonra iki grup sakinleştirildi.





