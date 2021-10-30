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Kurultayda bir ilk

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İlk kez bir kurultayda gelmiş geçmiş tüm UBP Genel Başkanlarının portrelerinin yer aldığı bir posterin salona asılması gözden kaçmadı

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Kurultayda bir ilk
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Ulusal Birlik Partisi’nin 22. Olağan Kurultayı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Atatürk Spor Salonu’nda hummalı bir çalışma vardı. Ayrıca, ilk kez bir kurultayda gelmiş geçmiş tüm UBP Genel Başkanlarının portrelerinin yer aldığı bir posterin de salona asılması gözden kaçmadı.
İlk kez tüm başkanların resimlerinin pankarta yer alması kurultay sürecinde bir ilke imza atılmasına neden oldu.
Kurultay için tüm adaylar son hazırlıklarını tamamlarken, bugün büyük bir çekişme yaşanması beklenen bir kurultaya sahne olunacak
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