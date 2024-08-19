banner913
banner932
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
24 0
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
49 0
 
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
26 0
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
31 0
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
28 0
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
35 0
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
23 0
banner1032

‘Kurultayda 3 aday yarışmıyor, iki farklı zihniyet yarışıyor’

banner1020

Dr. Karavelioğlu: Ulusal Birlik Partimizin Kurultayı’nda aslında üç aday yarışmıyor. 21 Eylül’de üyelerimiz iki zihniyet arasında bir seçim yapacak.

banner1045
‘Kurultayda 3 aday yarışmıyor, iki farklı zihniyet yarışıyor’
banner971
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Dr Ahmet M. Karavelioğlu dün yaptığı açıklamada, UBP kurultayında siyaseti meslek edinmiş bir zihniyet ile, yeni projelerle gayri safi milli hasılayı iki katına çıkarmayı hedefleyen bir vizyonun yarışacağını vurguladı.

Dr. Ahmet M. Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle;
‘Bir tarafta Siyaseti Meslek edinmiş bir zihniyet, diğer tarafta ise yeni projelerle ülkemizin Gayrı Safi Milli Hasılasını iki katına çıkarmayı hedefleyen bir vizyon olacak.

Bir tarafta plan programı olmadan günübirlik politikalarla ülke yöneten biz zihniyet diğer tarafta ise Kendi ekonomik programını yapan ve Türkiye’nin desteğini alan planlı programlı bir siyaset anlayışı var.

Bir tarafta istikrar diyerek sadece koltukta istikrardan bahseden ve elektrik kesintileriyle halkımızı canından bezdiren zihniyet, diğer tarafta ise enerji için alternatif çözümler öneren ve hedefleyen siyaset var.

Bir tarafta iktidarda olmasına rağmen sanal betten, kripto paradan, günlük kiralardan vergi almayı tercih etmeyen bir siyaset diğer tarafta ise var olan vergi mükellefleri üzerinde var olan yükü artırmayacağım, tercihimi sanal betten, kripto paradan, günlük kiralardan vergi almaktan yana kullanacağım diyen bir siyaset anlayışı yarışacak.’
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.