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Kurultay koordinatörü müsteşar oldu

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Şahap Aşıkoğlu'ndan boşalan Ekonomi Bakanlığı Müsteşar görevine Yüksek Mimar Tuğşad Tülbentçi atandı

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Kurultay koordinatörü müsteşar oldu
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Yüksek Mimar Tuğşad Tülbentçi, Şahap Aşıkoğlu'ndan boşalan Ekonomi Bakanlığı Müsteşar görevine atandı.

Bu güne kadar kamu yönetiminde üst düzey görevi bulunmayan Tülbentçi, mimar olarak "hastane yapımı" konusunda uzmanlık yaptı.

Ulusal Birlik Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Tülbentçi, son yapılan kurultayda alan koordinatörü olarak görev almıştı.

Kurultay biter bitmez Başbakan Ünal Üstel'in ilk ataması olan Tülbentçi'nin hangi ekonomi yönetimi becerisi ile ülkeye katkı sağlayacağı merak konusu.

Üçlü kararname ile ataması tamamlanan Tülbentçi için hem mevcut bakan, hem başbakan hem de cumhurbaşkanı onay verdi.

Ülke ekonomisi yerlerde sürünürken, boşalan müsteşarlık makamına liyakata dayalı atama bekleyen iş çevreleri Tülbentçi ismine sıcak bakmadı.

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