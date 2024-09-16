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"Kurultay hesaplarıyla çocuklarımızın hayatlarıyla oynanıyor"

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CTP Genel Başkanı Erhürman, okulların açılma sürecindeki gecikmenin plansızlık ve ciddiyetsizlikten değil, siyasi kurultay hesaplarından kaynaklandığını ileri sürdü.

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"Kurultay hesaplarıyla çocuklarımızın hayatlarıyla oynanıyor"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, okulların açılmasının ertelenmesi ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Erhürman, okulların açılma sürecindeki gecikmenin plansızlık ve ciddiyetsizlikten değil, siyasi kurultay hesaplarından kaynaklandığını ileri sürdü.

Olayın perde arkasında kurultay hesaplarının olduğunu belirten Erhürman, bu durumun sadece bir "plansızlık" değil, bilerek ve isteyerek çocuklar, gençler, aileler ve öğretmenlerin hayatları üzerinde oynanan bir oyun olduğunu ifade etti.

Tüm partilere seslenen Erhürman, "UBP'ye, DP'ye, YDP'ye, CTP'ye, kime oy vermiş veya verecek olursa olsun, hepimizin çocuklarının hayatları üzerinde oynanan bir oyun!" dedi. Eğer bu iddialar doğruysa, çocukların bu şekilde kurultay hesaplarına alet edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve "Bu duruma karşı söylenecek kadar ağır bir sözcük yok!" diyerek tepkisini dile getirdi.

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