Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş vefatının 11’inci yıl dönümünde anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı

Tatar: “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, şu andaki siyasetin mimarıdır" “Biz, onun öğrencilileriyiz, talebeleriyiz, onu dinledik, onu izledik”

Bugün saat 10.10’da düzenlenen anma törenine Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk , GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum örgüt temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ailesinin çelenkleri anıta sunmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterini imzaladı ve konuşma yaptı. Konuşmanın ardından dua okundu.

- Cumhurbaşkanı, anıt özel defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Aziz Raif Rauf R. Denktaş, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz.

Kıbrıs’ta Türklüğün şerefi ile Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve egemenliğini korumak, Kıbrıs’ın bir Helen adası olmasını önlemek amacıyla dava arkadaşlarınızla birlikte başlattığınız o büyük ve destansı direniş, mücadele azminiz ve kararlı tutumunuz asla unutulamaz.

Önderliğinizde yürütülen bu direnişle Kıbrıs’ın bir Helen adası olması önlenirken, Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne, bağımsızlığına, kendi vatanına ve devletine kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı size minnettardır.

Kuruluşunda ve temellerinde büyük emeğiniz, alın teriniz ve destansı mücadeleniz bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bize en büyük emanetinizdir. Bu emaneti sonsuza dek koruyacağız.

‘Halkım beni Kıbrıs’ta Türk askerini getiren adam olarak hatırlasın’ ifadenizi hatırlarken; ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatın, Anavatan Türkiye’ye dört elle sarılın’ şeklindeki vasiyetiniz de en büyük şiarımızdır.

Aziz liderimiz sizi unutmadık, unutmayacağız, halkımızın ve yüce Türk ulusunun yüreğinde sonsuza dek yaşayacaksınız.

Ruhunuz şad olsun.”

-Tatar: “Denktaş, şu andaki siyasetin mimarıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anma töreninde yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, vefatının 11’inci yıl dönümünde büyük bir özlem ve minnetle andıklarını ifade ederek, Denktaş’ın ömrünü Kıbrıs milli davasına adamış olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Rauf Denktaş’ın hayatı boyunca Anadolu, Türkiye sevgisi ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için mücadelesini sürdürmüş bir lider olduğunu” belirtti.

“1948 yılında Lefkoşa’da Selimiye Meydanı’nda ilk konuşmasını Dr. Fazıl Küçük’ün yanında yaptığında Denktaş’ın siyasete girmesi o güzel konuşma ile başlıyordu” diyen Tatar, Denktaş’ın o konuşması sonrasında savcılık görevini bırakarak Dr. Fazıl Küçük ile birlikte mücadelelerini sürdürdüğünü, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine Kıbrıs’taki meseleleri anlattıklarını ve Zürih ve Londra Antlaşmaları öncesinde çeşitli farklı temaslar ve toplantılar yaptıklarını anımsattı.

Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Denktaş, bir hukukçu olarak, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa İngiltere’nin adadan ayrılmasıyla Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama, Enosis hayallerinin gerçekleşmemesi için Kıbrıs meselesine Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihten gelen haklarını kullanarak müdahale etmesini sürekli olarak vurguluyordu. Denktaş, hukukçu kimliğiyle, merhum Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ile yaptıkları toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti’nin mutlaka bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile garantör ülke olması, Türk askerinin adaya dönmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör olarak tek taraflı müdahale hakkını vurguluyordu. Nitekim bu büyük bir başarı idi ve bu başarıyı birlikte anavatanın desteğiyle gerçekleştirdik ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olan Kıbrıs Türk halkı müktesep hak dediğimiz egemenlik temelinde şu anda sürdürmekte olduğumuz yeni siyasetin de temelleri atılmış oldu.”

1974 öncesinde Kıbrıs Türk halkının direnişinin Rauf Denktaş önderliğinde ve liderliğinde gerçekleştiğini anlatan Tatar, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçik’in adaya adım atmasının Kıbrıs Türk halkının tarihinde “en önemli bir gün” olduğunu belirterek, Denktaş’ın halkın kendisini ‘Türk askerini adaya getiren bir lider olarak hatırlaması” temennisini hatırlattı.

“Bu mücadele sürecinin ardından 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın federasyon temelinde görüşmeler sürerken o tuzakları gördüğünü ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının gözetilmesi gerektiğini vurgulamaya devam ettiğini” anlatan Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, şu andaki siyasetin mimarıdır” dedi.

Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz, onun öğrencilileriyiz, talebeleriyiz, onu dinledik, onu izledik. Ve şimdi de, büyük mutluluk içerisinde milli siyasetinin yürütülmesinde ortaya koyduğumuz irade, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta tarihi konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısı ve Özbekistan’da Semerkant’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmemiz, bizlerin bağımsızlık ve tanınma yolunda attığımız fevkalade önemli ve tarihi adımlardır.”



Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın izinde yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 11’inci yıl dönümünde anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.