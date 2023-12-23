“Küresel ısınma ve karbon ayak izi” konulu seminer düzenlendi

Her Daim Dostlar, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Karpaz Dostları Derneği ve Toplumsal Varoluş Derneği, “Küresel ısınma ve karbon ayak izi” konulu seminer düzenledi.



Derneklerden yapılan açıklamaya göre, Prof.Dr. Şerife Gündüz’ün sunumunu yaptığı seminer, Gazimağusa Bandabuliya’da gerçekleşti.

Seminerde, “dünyanın yok oluşa doğru sürüklendiği, bazı büyük ülkelerin karbon salınımını artırarak sürdürdüğü ve bundan da vazgeçeceklerine dair bir belirti görünmediği” anlatıldı.

İstatistiklere ve belgelere dayanarak yıllar içerisinde sıcaklık artışını ve buna paralel sera gazlarının nasıl arttığını gösteren incelemelerin de anlatıldığı seminerde, Kıbrıs’ın ve özellikle Mağusa’nın suların yükselmesinden etkilenecek yerlerin başında geldiğini, biran önce önlemler için senaryoların hazırlanması gerektiğine işaret edildi.

“Bizi bizden başka birilerinin düşünmeyeceği ve tüm ülkelerin öncelikle kendilerini düşünerek plan yaptıklarına” dikkat çekilen seminerde, her kişinin karbon ayak izi hesaplaması yaparak kendi bireysel önlemleri ile bu oranı düşürebileceği aktarıldı.

