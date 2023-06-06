Kurbanlıklar ateş pahası

Kurbanlık dananın kilosu 100 TL, kuzunun kilosu 140 TL, koyunun kilosu 80 TL ve düvenin kilosu 90 liradan satılacak

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurbanlık fiyatları belli oldu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları'ndan aldığımız bilgiye göre, dananın kilosu 100 TL, kuzunun kilosu 140 TL, koyunun kilosu 80 TL ve düvenin kilosu 90 liradan satılacak.

Kurbanlık olarak en çok kuzu ve dananın tercih edildiğini söyleyen Naimoğluları, "buna göre kurbanlık almak isteyen bir kişi, ortalama 50 kilo gelen bir kuzu için 7 bin TL'yi, ortalama 600 kilo gelen bir dana için ise 60 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda" dedi.

TALEP YOK

Naimoğluları, kurban bayramına az bir süre kalmasına rağmen kurbanlık satışı için bir talep olmadığını belirterek, ayın 15'inden sonra talebin başlamasını umduklarını söyledi.

