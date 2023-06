Kurbanlık ateş pahası

Kurban Bayramı yaklaşırken, kasaptan et bile satın alamayan vatandaşların kurban kesmesi neredeyse imkânsız hale geldi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı ancak kurbanlık piyasasında hiçbir hareketlilik yok.

Geçtiğimiz yıllara oranla kurbanlık hayvan talebinin ciddi şekilde azaldığını söyleyen üreticiler, zor durumda olduklarını da sözlerine ekledi.

Üreticiler, Türk Lirasının döviz karşısında erimesi ile hayvancılık sektörünün de sonuna geldiklerini belirterek, geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl neredeyse kurban talebi almadıklarını söyledi.

KUZU 5 BİN TL CİVARI

Hayvan üreticisi Cemal Darbaz, Kurban Bayramı’nda insanların et yiyemeyecek durumda olduğunu kaydetti. Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi ile sürekli yapılan zamlarla fiyatlarda ciddi değişkenlik yaşandığını vurgulayan Darbaz, bu sene 30 kilogramlık bir kuzu kesmek isteyen vatandaşın cebinden en az 4 buçuk ile 5 Bin TL arasında bir rakamın çıkacağını kaydetti.

DANANIN YANINA YAKLAŞILMIYOR

Kurban Bayramı’nda dana kesmeye niyet eden bir yurttaşın ise en az 30 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Kurban olarak kesilebilecek yaştaki bir dana yaklaşık 600 kg geliyor. Haftalar öncesinden kurbanlık siparişi veren bazı yurttaşlar fiyatların belirlenmesi ile şok yaşadı. Evdeki hesap, hayvancı ile kasabın hesabına uymayınca, bazı yurttaşlar siparişi iptal edip kurban kesmekten vazgeçti.

DARBAZ: BUNA CAN DAYANMAZ

Yıllardır baba mesleği hayvancılık ile uğraştıklarını ifade eden Cemal Darbaz, ülkedeki kötü yönetim yüzünden vatandaşın temel ihtiyacı olan etten uzaklaştığını, hayvan üreticisinin ise fiyatlar yüzünden belinin büküldüğünü söyledi. Darbaz, kurbanlık bir kuzunun en az 7 bin TL ve üzeri, bir dananın ise 50 ile 60 Bin TL arasında olması halinde hayvancının para kazanabileceğini, bunun da mümkün olmayacağını dile getirdi. Ülkede bir üretici bir de tüketicinin kaybettiğine vurgu yapan Darbaz, “Buna can dayanmaz” dedi.