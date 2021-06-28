Kurallara uyulmuyor

Sağlık Bakanı Üstel, özellikle düğünler ve benzeri kalabalık alanlardaki etkinliklerde yapılan yakınlaşmanın, pandemi konusundaki mücadeleyi geriye götürdüğünü vurguladı



Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel halka çağrıda bulunarak tüm ısrarla uyarılarına karşın Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralların göz ardı edilmeye devam edildiğini söyledi.

Üstel şöyle dedi:

“Özellikle düğünler ve benzeri kalabalık alanlardaki etkinliklerde yapılan yakınlaşma ve temaslar ülkemizdeki pandemi konusunda ulaştığımız başarılı sonuca gölge düşürmekte mücadelede bizi geriye götürmektedir. Kişilerin yaratacağı olumsuzluklar, toplum olarak fedakarlık göstererek geldiğimiz noktayı kaybetmemizi sağlayacak duruma gelmemize neden olabilir, bu sebeplerle ülkemizin yeniden kapanmasına seyirci kalamayız”.

Üstel, “Covid-19 ile mücadelede en önemli unsurlarından olan aşılanma konusunda bakanlık olarak elimizden gelen çabayı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yardımlarıyla en üst düzeye çıkarırken, halkımızdan alınması gereken tedbirlere uymasını beklemek görevimiz ve sorumluğumuzdur. Sağlık Bakanlığınca uygulanmakta olan Covid-19 aşıları hastalığı ağır geçirme riski, hastanede tedavi ve ölüm oranını azaltmaktadır. Aşıyla birlikte bağışıklık arttıkça virüs etkisizleşecektir” dedi.

