Başbakan Saner uyardı: “Halk arasında bıkkınlık oluştu, ilk başta gösterilen önem gösterilmiyor, uyulması gereken kurallara dört elle sarılmalıyız”

Başbakan Ersan Saner, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleşen İlçe Emniyet Kurulu toplantısına katıldı.

Covid-19 önlemleri ve yapılacak denetimler konusunda gerçekleşen toplantı sonrasında basına açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, bulaş oranını alt limitlere çekmek ve sağlık çalışanlarının yoğunluğunu azaltmak adına kısmi sokağa çıkma yasağının önemine işaret etti. Başbakan Saner, temaslı olduğunu düşünen vatandaşların da en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Temaslı bireylerin toplumda dolaşarak bulaş riskini artırdığına vurgu yapan Başbakan Saner, “halk arasında bir bıkkınlık oluştu, ilk başta gösterilen önem gösterilmiyor, uyulması gereken kurallara dört elle sarılmalıyız, özelde kendimizi, genelde tüm toplumu korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner, yapılan düzenlemeyle özel sektörde çalışan vatandaşlardan bir kimsenin karantinaya girmesi halinde sosyal sigortadan ödenek alabileceğine işaret etti.

