Kuraklık, zeytin üretimini de vurdu

15 bin ton olan zeytin rekoltesi 9 bin tona kadar geriledi. Tarım uzmanları, rekoltedeki düşüş yağış azlığından kaynaklandığına dikkat çekti

Kıbrıs’ta yaşanan ağır kuraklık zeytin rekoltesini fena vurdu. Zeytin rekoltesi 2022 üretim yılında, 2021 yılına göre %20; 2019 yılına göre ise %40 daha düşük oranda gerçekleşti.

2019’da 15 bin ton olan zeytin rekoltesi 2022’de 9 bin tona kadar geriledi. Üç yıl önce ağaç başına 35 kilo olan üretim geçen yıl 21 kilo civarına indi.

Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Karanfil, 2022’de yağ değirmenlerine ulaştırılan zeytinin 8 bin ton, evsel üretim ve yerli sanayiye giden zeytinin de bin ton olduğunu belirtti. Karanfil, 8 bin ton zeytinden 1300 ton yağ elde edilebildiğini, bunun da iç tüketimi karşılayabileceğini ifade etti.

Zeytin üretim rekoltesindeki düşüşün, iklimsel olduğunu, özellikle yağış azlığından kaynaklandığını anlatan Karanfil, zeytin ağacının yıllık su ihtiyacının 800 mm olduğunu, ortalama yağış miktarının 400 mm olduğunu söyledi. Hüseyin Karanfil, 2023 sezonunda bunun da mümkün görünmediğine işaret ederken, iyi bir verim alabilmek için aradaki farkın sulama ile kapatılması gerektiğini vurguladı. Karanfil, 15 bin ton rekolte alınan 2019’da 600 mm yağış düştüğünü de anımsattı. Karanfil ayrıca, zeytin ağacının sulanmasının yanında ilaçlanmasının ve gübrelemesinin de rekoltede çok önemi olduğunu anlattı.

SOFRALIK ZEYTİNİ İTHAL EDİYORUZ…

Bu arada, ülkeye 2022’de bin 150 (1,150) ton konserve ve ezme zeytin ithal edildiğini, bunun önemli bir bölümünün Gemlik cinsi olduğunu belirten Karanfil, ülkede aranan kalitede sofralık zeytin üretilemediğinden zeytin ithaline izin verildiğini hatırlattı. Karanfil, sofralık zeytin üretmek için zeytinin elle toplanması, boyuna göre ayrıştırılması ve sınıflandırılması gerektiğini, ülkede bu yapının halen zayıf olduğunu, ürün kaliteli olsa dahi yağ değirmenine gönderildiğini, öncelikle sofralık ürüne değerinde fiyat açıklanması gerektiğini vurguladı.

