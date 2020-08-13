"Kumar bağımlılığımız katlanarak artıyor"

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı “Oranlar katlanarak yükseliyor. Avrupa da kumar bağımlılığı oranı yüzde 1 civarındadır, bizim 2012’deki çalışmamıza bu oran yüzde 2 olarak belirlendi. 2014’de tekrarladığımız çalışmada oran yüzde 3,4, 2018’de çalışmada da yüzde 4,6 olarak saptandı. Şu anda kumar bağımlılığı oranımız dünyada 4. sırada."

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, toplumun ruh sağlığının zor durumda olduğunu savunarak, “Savaş, göç, ekonomik krizler, işsizlik var, koloni geçmişimiz var. Farkında değiliz ancak inanılmaz bir depresyon oranımız var” dedi.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Ada TV’de katıldığı programda konuşan Mehmet Çakıcı, toplumsal durumu analiz etmek için birçok çalışma yaptıklarını söyleyerek, bazı bilimsel verileri paylaştı.

Çakıcı, “Kumar bağımlılığında dünyada 4’üncü sıradayız. Gençlerde uyuşturucu deneme oranı 5,6’ya yükseldi” diye konuştu.

Mehmet Çakıcı, şu verileri paylaştı:

“2016’da, KKTC’deki depresyon oranı ölçüldü. 50 anketör kullanılarak bin kişiyle yapılan çalışmada depresyon oranımız yüzde 23,4 çıktı. Dünyadaki oranlar yüzde 3 ile 25 arasında değişiyor Oranın yüksek olduğu dünyadaki en yüksek 10 ülkeyle ortak noktamız var. Hepimizin savaş, göç, ekonomik krizler, yüksek oranda işsizlik, koloni geçmişimiz var. Biz farkında değiliz ancak inanılmaz bir depresyon oranımız var.

Post Travmatik Stres Bozukluğu'nun dünyadaki oranları yüzde 3-11 arasında değişiyor. Bizde yüzde 19 gibi ortalamanın çok üstünde olan bir rakam var. Sigara kullanımı dünya genelinde en yüksek ortalama Avrupa’dadır. Buradaki oran yüzde 35 iken bizde yüzde 42’dir.”

“KUMAR BAĞIMLILIĞINDA ORANLAR KATLANARAK YÜKSELİYOR”

Kumar bağımlılığıyla ilgili 4 tane çalışma yaptıklarını aktaran Çakıcı, şunları da belirtti:

“Oranlar katlanarak yükseliyor. Avrupa da kumar bağımlılığı oranı yüzde 1 civarındadır, bizim 2012’deki çalışmamıza bu oran yüzde 2 olarak belirlendi. 2014’de tekrarladığımız çalışmada oran yüzde 3,4, 2018’de çalışmada da yüzde 4,6 olarak saptandı. Şu anda kumar bağımlılığı oranımız dünyada 4. sırada. Kumar bağımlılığı çalışmamız 2014’te Türkiye’de en iyi araştırma ödülünü alarak birincilik ödülüne layık görüldü.”

Uyuşturucu kullanımıyla ilgili yıllardır araştırma yaptıklarını belirten Mehmet Çakıcı, şu bilgileri paylaştı:

“Yüzde 3 olan deneme oranı son 20 yılda yüzde 9'a çıktı. Gençlerde yüzde 2 olan deneme oranı yüzde 5,6 oldu, liselerdeki deneme oranları 3 kat artarak yükseldi. İlkokullarda uyuşturucu deneme konusunda da 2 çalışma yaptık. Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonunun talepleri doğrultusunda yapılan çalışmada ilkokullarda alkol, sigara ve uyuşturucu denenme oranlarına bakıldı. 2015’de öğrencilerin yüzde 1'inin denediğini tespit etmiştik, 2019 yılında oran yüzde 1,6 oldu.”

Pandemi döneminde meydana gelen ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle psikoloğa gitme oranının arttığını kaydeden Çakıcı, “Bu aslında iyi bir şey. Ama bu durum insanımızın zor durumda olduğunu gösteriyor” dedi.

Siyasetçilere de toplumun ruh sağlığıyla ilgili görevler düştüğünü belirten Çakıcı, adil toplum, ekonomik kalkına, insanları kendi ayakları üzerinde duran, demokrasiye sahip hale getirmenin dolaylı tedavi olacağını belirtti.

“Sosyolog, psikiyatrist, psikologlar siyasetçiye yön verebilir. Tabi esas soru şu, bunu dinleyecek kaç tane siyasetçi var” şeklinde konuşan Çakıcı, halkın da daha bilinçli seçimler yapması gerektiğini kaydetti.