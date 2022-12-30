Kültür Dairesi, yeni yıla “öğreterek ve öğrenerek, sanatla” giriyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi’nin “2023’e öğreterek ve öğrenerek sanatla girdiği” belirtildi.

Daireden yapılan açıklamaya göre Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi personelinin yılbaşı kutlamalarını seramik sanatını öğreterek ve öğrenerek yaptığını, tüm personelin Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi resim ve seramik sanatçısı Bedia Kale ile seramik çalışması yaptığını bildirdi.

Açıklamada, Kültür Dairesi ve Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi (AKM) personelinin, Bedia Kale’nin önderliğinde kilden bardak, tabak ve saksı gibi çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Yeni yılın ilk haftasında da Girne Halk Kütüphanesi ve arzu eden diğer halk kütüphanesi personeline yönelik seramik çalışması düzenlenecek. Üretilen işler tamamlandıktan sonra seramik yapım teknikleri doğrultusunda pişirilip personel tarafından sırlanacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, herkesin yeni yılını kutlayan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, “Yeni yılı sanatla yenilenerek, sağlıkla, umutla ve mutlulukla karşılayalım” dileğinde bulundu.