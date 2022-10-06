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Kültür Dairesi Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ile iş birliği yapıyor

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Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklara müzik, resim, seramik ve halk dansları alanında çalışmalar yaptıracak

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Kültür Dairesi Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ile iş birliği yapıyor

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Ali Birsen’le görüştü.

 

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Kültür Dairesi olarak Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi. Kültür Dairesi’nin güzel sanatlar görevlisi, sanatçı ve Devlet Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni kadrosunda çalışan personelini dönüşümlü olarak görevlendireceğini bildiren Zaimağaoğlu,  çocuklara, müzik, resim, seramik ve halk dansları alanında çalışmalar yaptıracaklarını belirtti.

 

Ali Birsen ise, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun, Lefkoşa Suriçi bölgesinde, iki gönüllü öğretmenle, öğleden sonraları eğitim sunduğunu, ilk okul çağındaki çocuklara yönelik olan Kurumda öğretmen sayısının yetersiz kaldığını ve gönüllülük çerçevesinde idame ettirilen Kurumun bütçesinin öğretmen istihdam etmek için yetersiz olduğunu belirtti.
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