Külliyeyi Erdoğan açacak

KKTC’ye gelen TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binasının, gurur abidesi olacağını, yıl sonunda tamamlanıp teslim edileceğini ve 2025 yılında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla faaliyete geçeceğini açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi temaslarda bulunmak ve bazı işbirliği anlaşmalarına imza koymak amacıyla KKTC'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de günübirlik temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u kabul etti.

“Sizlerin desteği bize güç veriyor” diyen Tatar, Maraş açılımında Bakan Kurum’un verdiği desteği anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Meclis binası ve park projesine değinen Tatar, bu proje kapsamında yapılacak Cumhuriyet Parkı'na büyük önem verdiğini, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarıyla parkın bölgeye değer katacağını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binasının, yıl sonunda tamamlanıp teslim edileceğini ve 2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla faaliyete geçeceğini kaydetti.

Kurum, projenin gurur abidesi olacağını söyleyerek, “Bu mukaddes topraklar bize şehitlerin emaneti” dedi.

Kurum, Yüksek Mahkeme binası için bu ay içinde ihaleye çıkılacağını, Tapu Kadastro alanında dijital işlemlere olanak sağlayacak sistemi KKTC’ye adapte etmek istediklerini, bu yönde bir protokol imzalanacağını söyledi.

Depreme karşı erken uyarı ve radar sistemleri ile ilgili çalışmanın KKTC’de de uygulanması konusunda protokol yapılacağını dile getiren Kurum, iklim değişikliğine yönelik de araç gereç desteği sağlanacağını ve Sıfır Atık Hareketi’ni KKTC’de uygulamaya geçireceklerini belirtti.