“Külliyeye değil, okula ve hastaneye ihtiyacımız var”

KTOEÖS, okulların açılışının ertelenmesini protesto etmek amacıyla külliye inşaatı ve Eğitim Bakanlığı önüne eyleme gitti. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem “Bu vicdansızlıktır” dedi ve ülkenin külliye veya saraya değil, okula, hastaneye, kamusal hizmete ve alt yapı yatırımına ihtiyacı olduğunu ifade etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okulların açılışının ertelenmesini protesto etmek amacıyla Lefkoşa’da eylem yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis inşaatı ile Milli Eğitim Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakan sendika, bir neslin heba edilme noktasına gelindiğini belirterek Milli Eğitim Bakanına istifa çağrısında bulundu.

“En iyisi Külliyeye taşınalım”, “okullar çöküyor saraylar yükseliyor” şeklinde pankartlar açılan eylemde “Bilimsel, laik kamusal eğitimin gözden çıkarıldığı; eğitim ve okulların kurultaya kurban edildiği” savunuldu, “Öğrencilerin konteynere, inşaatlara, tehlikeye ve riske mahkum edildiği; öğretmenin haklarına, çalışma koşullarına saldırı yapıldığı; okullar öğretmensizken gençlerin işsiz bırakıldığı” öne sürüldü.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eylemde yaptığı konuşmada, “külliye” olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis inşaatı konusunda KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerini eleştirdi.

Bu inşaat için çevre katliamı yapıldığını söyleyen Eylem, inşaat izini alınmadan, yasa ve kurumlarının yok sayıldığını ifade etti. Eylem, kamusal hizmetlere yatırım yapılmayıp, halka eğitim ve sağlık hizmeti verilmezken lüks saraylar yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Bu Vicdansızlıktır” diyen Eylem, “eşit egemen devlet” ifadesi ağzına alanların aslında “alt yönetim” olduğunu iddia etti.

Ülkenin külliye veya saraya değil, okula, hastaneye, kamusal hizmete ve alt yapı yatırımına ihtiyacı olduğunu ifade eden Eylem, buralara harcanan parayla yüzlerce okul ve hastane yapılabileceğini kaydetti.

“Külliye binası hastane ve okul yapılsın, konteynerlere de milletvekilleri ve bakanlar yerleşsin” diyen Eylem, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, velilere de bu mücadeleye destek verme çağrısı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı konuşmada da eleştirilerine devam eden Eylem, tarihte bir ilk gerçekleştiğini ve okulların açılışının ertelendiğini kaydetti. Bu durumun plansızlık nedeniyle ortaya çıktığını söyleyen Eylem, ertelenen sürede ne okulların tamamlanacağını, ne de öğretmen atamalarının tamamlanacağını ifade etti.

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