“Külliye yerine yangın filosu gerekir”

TDP lideri Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı külliyesinden vazgeçilmesi ve buraya aktarılacak paranın orman yangınlarında kullanılmak üzere, güçlü bir filonun oluşturulması gerektiğini vurguladı



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a KKTC’ye Cumhurbaşkanlığı külliyesi yapmak yerine, güçlü bir yangın söndürme filosu oluşturulmasını önerdi.

Özyiğit’in açıklaması şöyle:

“Maalesef küresel ısınmadan en çok etkilenecek coğrafik kuşaklardan birindeyiz.

Burada varlığımızı sürdürebilmek için ayakta kalan ve atmosferden Karbondioksit emen tek bir ağaca bile ihtiyacımız var.

Özellikle Doğu Akdeniz havzası etrafında kalan ve daralan yeşil bölgeleri korumak için güçlü işbirliklerine de ihtiyacımız var.

Hal böyle iken ağaçlık araziye külliye yapmak yerine daha akılcı adımlara artık mecburuz.

Sn Erdoğan ve Sn Tatar’a önerim; zaten hiçbirimizin istemediği Cumhurbaşkanlığı külliyesinden vazgeçip , buraya aktarılacak paranın orman yangınlarında kullanılmak üzere, güçlü bir filonun oluşturulması için ayrılmasıdır.

Denizin bu tarafında da, öte tarafında da bir ağaç yandığında, hepimizin canı aynı yanmakta.

Kıbrıslı Türkler ile Türkiye’nin ihtiyacı olan, hepimizin yüreğinde yatan dostluk, gardaşlık ilişkisi budur.

Birbirimizin seçimlerine, tercihlerine, yaşayışına müdahale etmek değil ; zor durumlarda birbirimizin yanında olmak, birlikte dayanışmayı yapabilmek.”



