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“Külliye ile ilgili süreçleri takip edeceğiz”

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LTB Başkanı Harmancı, külliye konusunda yapının yol, altyapı ve mimari anlamdaki süreçlerini takip edeceklerini söyledi ve ekledi: “AKP’nin ülke siyasetine ve geleceğine ilişkin yeni bir dizayn vermek adına gerçekleştirdiği adımlarda bunun bir başka evre olduğu iyi anlaşılmalı”

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“Külliye ile ilgili süreçleri takip edeceğiz”

 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yapımına Kermiya bölgesinde devam edilen ‘külliye’ ile ilgili açıklama yaparak, söz konusu yapının yol, altyapı ve mimari anlamdaki süreçlerini takip edeceklerini belirtti.
Mehmet Harmancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yeni yapılacak olan Meclis ve başkanlık binası, cami ve park projesi, yani bilinen adıyla külliye konusunda, son dönemde özellikle belediye üstünden bir siyaset geliştirilmeye çalışılıyor.
Şunu açık yüreklilikle ortaya koymak istiyorum: Bir ülke gurur duyacağı bir şey yapmak istiyorsa kendi Cumhurbaşkanlığını ve Meclis binalarını kendi finanse ederek yapmalıdır. Kardeş, dost ve müttefik ülkeler de buna ancak karınca kararınca katkı sağladığı zaman bu yapılan ülkenin gerçek değeri ve iradesinin temsili olur. Şahsen mevcut yapılarımızdan da rahatsız olduğumu açıkça söylemeliyim. Ancak, devlet toplumun öncelikleri doğrultusunda, kendi bütçesine ve koşullarına uygun şekilde kendi Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasını yapabilmelidir. Ülkedeki mimarlarımız, mühendislerimiz, şehir planlamacılarımız bu konuda gerekli bilgi birikimi, donanım ve deneyime sahiptir. Doğru politik yaklaşım da budur.
İlk günden beri Lefkoşa Türk Belediyesi bu konunun ilerde Lefkoşalı’ların hayat kalitesini de göz önünde bulundurarak şekillendirilebilmesi için ilgili devlet kurumları ile istişare ediyor ve etmek zorunda. Bu adına külliye veya yerleşke de denilen yapı gerekli hukuki süreçleri bir tamam yerine de getirebilir veya kendilerine bizim elimizin ulaşamayacağı yeni bir yol da açabilirler. Her iki seçenekte de belediye olarak buranın gerek yol ve altyapı gerekse de mimari anlamda süreçlerini takip edeceğiz. Halihazırda bu bölgede trafik yoğunluğu insanların en büyük derdiyken, olası ekstra yükleri bertaraf edecek şekilde kurgulanmasını da belediye ele almak zorunda.
Bugün gelinen aşama ile ilgili olarak da odalarla bilgi paylaşacağız. Tüm süreçleri göz önünde bulundurarak ilk gün ne söylemişsem bunun gerçekleşmesi adına çalışmalarımı belirlenen takvimle ve yaşanan gelişmelere paralel olarak gerçekleştiriyorum ve gerçekleştirmeye de devam edeceğim. AKP’nin ülke siyasetine ve geleceğine ilişkin yeni bir dizayn vermek adına gerçekleştirdiği adımlarda bunun bir başka evre olduğu iyi anlaşılmalı. Verilecek mücadelede en önemli adım halkın süreçlerin bir parçası haline gelmesi olduğu da bilinmeli. İstenildiğinde kolayca aşılabilecek yollarla bu siyasetin önünde durulabileceğinin zannedilmesi aslında yerel seçim yönelik yaratılan basit bir kurgudan öte bir şey değil.”
 
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