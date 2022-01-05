“Külliye için bütçe var, ilaç eksiklikleri için yok”

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Cumhurbaşkanlığı için 586 milyon TL bütçe bulunurken hastalara bütçe yok denilerek ilaç getirilmemesine tepki gösterdi





Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda KKTC Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı için 586 milyon TL bütçe bulunup Onkoloji hastalarına, Thalassemia hastalarına, MS hastalarına, ALS hastalarına bütçe yok denilerek ilaç getirilmemesini eleştirdi.

Umut Öksüz’ün paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Düşünün...

Onkoloji hastalarına bütçe yok diye ilaç getirilemiyor fakat betonarme için 586 Milyon TL bulunuyor...

Thalassemia hastalarına bütçe yok diye ilaç getirilemiyor fakat betonarme için 586 Milyon TL bulunuyor...

MS hastalarına bütçe yok diye ilaç getirilemiyor fakat betonarme için 586 Milyon TL bulunuyor...

ALS hastalarına bütçe yok diye ilaç getirilemiyor fakat betonarme için 586 Milyon TL bulunuyor...

Yıllar önce ihaleye çıkmış ve yarım halde olan hastanelere bütçe yok fakat aşağıdaki betonarme için 586 Milyon TL bulunuyor...

Okulların tavanları çocukların başlarına yıkılıyor, tamir edilmiyor fakat aşağıdaki betonarme için 586 Milyon TL bulunuyor...

Devlet vatandaşa ilaç alınması ve hastanelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için İlaç ve Eczacılık Dairesine sadece 136 Milyon TL aktarmış fakat betonarme için 586 Milyon TL bulunuyor...

Hastanelerdeki birçok tıbbi sarf malzemelerini doktorlarımız kendi ceplerinden ödeyerek alır hale geldik fakat betonarme için 586 Milyon TL bulunuyor...

Yazdıklarımın zerresi yanlış değil, aksine hepsi ACI gerçeklerdir!

Ama gördük ki betonarmeler sadece toprak üstünde değilmiş, zihinlerdeymiş..."

