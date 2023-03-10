“Külliye için ayrılan miktara 225 okul yapılabilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası'nın belirlediği 2022 Yapı ve Birim maliyetleri tablosunu paylaşarak, tabloya göre okul yapımı için metrekare fiyatı 7010 TL olduğunu belirtti.
Doğuş Derya, 2022 yılının aynı dönemlerinde külliye için 2 milyar 500 bin TL kaynak ayrıldığı basına yansıdığını ifade ederek, "Bu parayla 1580 metrekarelik 225 okul yapılabilir" dedi.
Derya açıklamasının sonunda ise şu notu paylaştı:
"İnşaat maliyetleri 2023 itibariyle çok daha yüksek ama maliyetler tüm yapılar için geçerli olduğundan ortalama okul sayısı değişmiyor."
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