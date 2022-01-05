Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasını da içinde barındıracak olan külliye için Türkiye kaynaklı tüm kalemler bir noktada toplandı ve 586 milyon TL’lik bir kaynak yaratıldı



KKTC’de büyük ekonomik sıkıntılar yaşanırken, görkemli bir Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasını içinde barındıracak külliyenin yapımı için kaynaklar bir araya toplandı.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Binasını da içinde barındıran külliye için 586 milyon TL’lik kaynak ayrıldı.

2022 yılına girmeden önce Türkiye Cumhuriyeti’nden 2021 yılı için ayrılan farklı kaynaklardaki rakamlar külliye için bir araya toplandı.

HANGİ KALEMDEN NE KADAR AKTARILDI?

Ankara kaynaklı alt yapı projeleri kaleminde 409 milyon 712 bin 169.59, Lefkoşa Kaynaklı Altyapı Projeleri kaleminden 184 milyon 329 bin 670.84 TL, Lefkoşa Kaynaklı Reel Sektör Projeleri kaleminden 61 milyon 300 bin TL, Lefkoşa Kaynaklı Faaliyet Projeleri kaleminden 99 milyon 158 bin 159.57 TL olmak üzere toplam 754 milyon 500 bin TL bir araya toplandı.

Bu rakamın 586 milyon TL’si Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projesi ödeneğine aktarıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde proje gösterilmiş ve iki bina ile bir caminin yeşillikler içerisine inşa edileceği ifade edilmişti. Projenin Lefkoşa'da Dereboyu'nun arka kısmına yapılacağı bildirilmişti

ASKERİ HASTANEYE 148 MİLYON TL

Kaynakların bir araya getirilmesiyle oluşturulan 754 milyon 500 bin TL’lik meblağın 148 milyon 500 bin TL’lik kısmı da Yeni Girne Askeri Hastanesi Projesi’ne (Ankara kaynaklı) kaydırıldı.

E-DEVLET İÇİN 20 MİLYON

Bu arada Maliye Bakanlığı bütçesi altında olan 20 milyon TL de E-Devlet ve Veri Merkezi Projesi (Ankara kaynaklı) ödeneğine aktarıldı.

