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"Külliye değil Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi"

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Cumhurbaşkanı Tatar, "Cumhurbaşkanlığı için Külliye değil Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi demeyi tercih ederim” dedi

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"Külliye değil Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Genç TV’de canlı yayında samimi açıklamalar yaptı “Her canlı yayın davetine çıkıyorsunuz” denilmesi üzerine Tatar, “ Ben bu ağır olma, ağırlık koymayı çözemedim. Ben halkın adamıyım, halkın arasında olmayı tercih ederim. Bundan sonra da Ersin Tatar olarak yoluma devam edeceğim. Kendimi ağırdan satma noktasında hiç olmadım” dedi.

Soru üzerine “Cumhurbaşkanlığı için Külliye değil Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi demeyi tercih ederim” diyen Tatar, çalışmanın yıl sonuna da kalabileceğini ifade etti. “Başbakanlık binası eski kaldı” denilmesi üzerine, Tatar, “ Ünal Bey (Başbakan), ileride bölgeye yeni bir Başbakanlık inşa edilmesini istiyor. Bütün bakanlıklar aynı yerde olması düşünülüyor” dedi.

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