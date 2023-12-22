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Kuir Kıbrıs Derneği, yeni bir araştırma sonucunu yayımladı

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Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında hazırlanan "Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+ Kapsayıcılığı Bağlamında Müfredat Boşluk Analizi" başlıklı araştırmanın basıldığı ve çevrimiçi olarak yayımlandığı bildirildi.

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Kuir Kıbrıs Derneği, yeni bir araştırma sonucunu yayımladı
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse ediliyor.
Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim ve sağlık sektörlerinde LGBTİ+ kapsayıcılığını artırmayı amaçlayan Gökkuşağı Projesi çerçevesindeki "Kıbrıs’ın Kuzeyinde LGBTİ+ Kapsayıcılığı Bağlamında Müfredat Boşluk Analizi" adlı araştırmanın veriler yanında toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ konularının eğitim müfredatında nasıl işlendiğini değerlendirdiği kaydedildi.
Açıklamaya göre araştırmada, Kıbrıs'ın kuzeyindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kullanılan ders kitaplarının LGBTİ+ farkındalığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden değerlendirilmesi amaçlandı.
 
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