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"Kuir Barış / Uzlaş" projesi başladı

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"Kuir Barış / Uzlaş" projesi başladı
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Yenilikçi sanat temelli etkinliklerle toplumsal cinsiyet eşitliğini ve LGBTİ+ haklarının görünür kılmayı amaçlayan "Kuir Barış / Uzlaş" projesi kapsamda yarın Mağusa’da “Çizim ve hikaye biriktirme” atölyesi yapılıyor.
Avrupa Birliği tarafından BCASA Projesi’nin küçük hibeler programı kapsamında finanse edilen,  görsel sanatçı Nurtane Karagil iş birliğinde Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen projede kuir anlatıları, duvar resimleri ve billboard kampanyası oluşturulacak.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, Mağusa Kale Pasaj'da yarın yapılacak “Çizim ve hikaye biriktirme” atölyesi saat 19.00’da başlayacak.
Proje ve etkinliklerle ilgili bilgiye [email protected] adresinden ulaşabilecek.
 
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