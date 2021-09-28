“Kudret bey ile biletleri kestik, Özgürgün’e gidiyoruz”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu’dan, hükümetin İstanbul’da yaşayan eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’e yaptığı ziyaretlere esprili bir gönderme geldi.



Kudret bey ile biz de kestik biletleri, Özgürgün’e gidiyoruz diyen Manavoğlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Dünkü görüntülerden sonra nasıl bir siyaset oyunu oynanıyor ülkede şaşırdık. Sizin şaibeli bir durumunuz varsa ispatlarsınız, mahkemede ifadenizi verirsiniz. Sonucuna göre aklanırsınız. Böyle bir durumda yapılması gereken de budur bence. Mahkeme konusunda ikna olmadı Özgürgün demekki bir sıkıntılı durum var. Hesaplarına bakıldığında şaibeli durumlar vardı, 1 milyon 300 bin dolar kadar giriş çıkış vardı hesaba. Bana göre hesabını verilmeliydi. Ortada büyük bir yanlış varken, etrafındaki insanların cesaretlendirmesi de yanlış. Bu kadar şaibe varken, sırf kendi çaresizliklerinden dolayı Özgürgün üzerinden itibar kazanamya çalışıyorlar.”



